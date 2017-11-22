وزير الخارجية الأمريكي: ندعم سيادة واستقرار لبنان.. والتزامنا تجاه اللبنانيين سيبقى قويا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون التهنئة إلى لبنان بمناسبة احتفاله بعيد الاستقلال، الأربعاء، مؤكدا التزام الولايات المتحدة بدعم اللبنانيين ومؤسسات الدولة اللبنانية وسيادة واستقرار لبنان.

وقال تيلرسون، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في بيروت، إنه "نيابة عن الشعب الأمريكي، أود أن أتقدم بأحر التحيات والتهاني إلى شعب لبنان بمناسبة ذكرى استقلالكم في ٢٢ نوفمبر/ تشرين الثاني". وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز صداقتها وتعاونها مع لبنان في الوقت الذي نعمل فيه سويا لتحقيق أهدافنا المشتركة ولدعم سيادة واستقرار لبنان واستقلاله".

وتابع تيلرسون بالقول: "إننا نؤكد من جديد دعمنا لمؤسسات الدولة اللبنانية، ونثمن شراكتنا الوثيقة في التصدي للتحديات الإقليمية المشتركة، ولا سيما مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أن "التزامنا الدائم تجاه الشعب اللبناني سيبقى قويا، فيما يعمل لبنان على تحقيق تطلعات جميع اللبنانيين من أجل مستقبل مزدهر وآمن".

وجاء ذلك بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى بيروت للمرة الأولى منذ إعلانه عن استقالته في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في كلمة تلفزيونية من المملكة العربية السعودية. وقال الحريري، الأربعاء، بعد انتهاء اجتماعه مع الرئيس اللبناني ميشال عون: "عرضت استقالتي على الرئيس وتمنى علي التريث لمزيد من التشاور حول أسبابها وخلفياتها السياسية وأبديت تجاوبي مع هذا التمني". وطالب الحريري بوجوب "النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وكل ما يضر بالعلاقات مع الأشقاء العرب".