التحالف العربي: فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء أمام المساعدات الإنسانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الأربعاء، أنه قرر إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء لاستقبال مواد الإغاثة الإنسانية والمساعدات الطارئة إلى اليمنيين بداية من الخميس.

وقالت قيادة قوات التحالف، في بيان، إن "الجهات المعنية قد قامت بمراجعة شاملة لإجراءات التحقق والتفتيش التي تنفذ لتطبيق أحكام القرار (2216) المتعلقة بمنع تزويد الميليشيات الحوثية وأعوانهم بالأسلحة والمواد العسكرية التي يستخدمونها لإدامة العمليات العسكرية في اليمن"، وذلك بعد إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي من اليمن على الرياض.

وأضاف البيان أنه تقرر "إعادة فتح ميناء الحديدة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية الطارئة، وفتح مطار صنعاء لاستقبال طائرات الأمم المتحدة الخاصة بالأعمال الإغاثية والإنسانية، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى خلية الإجلاء والأعمال الإنسانية اعتباراً من الساعة 12:00 من يوم الخميس الموافق"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأفاد البيان بأن قوات التحالف ستعلن قريباً عن "خطة عمليات إنسانية شاملة تهدف لمساعدة وإغاثة الشعب اليمني وتسهيل وصول المواد الغذائية لجميع المحافظات اليمنية". وطالب التحالف الأمم المتحدة بسرعة إرسال فريق مختص للاجتماع مع المختصين في قيادة قوات التحالف لمراجعة وتحسين آلية التحقق والتفتيش الخاصة بالأمم المتحدة، بما يحقق أفضل الممارسات التي تحمي الشعب اليمني وتسهل وصول المواد الإغاثية والإنسانية له وتمنع الميليشيات الحوثية من تهريب الصواريخ واستهداف دول الجوار، بحسب البيان.