الجبير يحذر من "مرحلة دقيقة" بسوريا.. وقمة ثلاثية في روسيا

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن الأزمة السورية "تمر بمرحلة دقيقة وهي تعيش عامها السابع" مستبعدا إمكانية التوصل لحل ينهيها دون "توافق وإجماع يحقق تطلعات الشعب"، وذلك في افتتاح مؤتمر المعارضة السورية الذي تستضيفه تركيا في وقت يجتمع فيه قادة إيران وتركيا وروسيا في منتج سوتشي الروسي لبحث الملف السوري.

وقال الجبير، في كلمته المقتضبة بافتتاح المؤتمر، إن الاجتماع "سيفتح آفاقا جديدة للحل في سوريا" مضيفا أنه يتزامن مع "توافق دولي على ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية". كما استبعد حل الأزمة " دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254."

وتوجه الجبير إلى المعارضين السوريين المشاركين في المؤتمر بالقول: "الشعب السوري في كل مكان ينظر إليكم بأمل وينتظر منكم نتائج ملموسة لتحقيق تطلعاته.. أنتم اليوم أمام مسؤولية تاريخية للخلاص من الأزمة التي أرهقت هذا الشعب العزيز وتحقق الحل والانتقال إلى مستقبل جديد" كما شدد على أن الرياض ستقف إلى جانب الشعب السوري "لتحقيق تطلعاته في الوصول إلى حل عادل."

مؤتمر المعارضة الذي سبقته استقالات في صفوف كتل المعارضة المتنوعة وتغييرات وجدل حول الوفود المشاركة ترافق مع تلقي العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحثا خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

بوتين اتصل أيضا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وذلك بهدف مناقشة الملف السوري معهما، خاصة وأن روسيا تستضيف قمة ثلاثية تضمها إلى جانب تركيا وإيران بعد ساعات على زيارة للرئيس السوري، بشار الأسد، إلى روسيا نفسها للقاء بوتين.