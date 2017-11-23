أمير الكويت يغادر المستشفى بعد "فحوص ناجحة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، إن أمير بلاده، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر المستشفى بعد إجراء فحوصات طبية على حد تعبيره.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية على لسان الوزير الكويتي، حيث قال إن أمير الكويت غادر المستشفى، الخميس، بعد "إتمام الفحوصات الطبية المعتادة والتي تكللت نتائجها بتوفيق الله تعالى بالنجاح."

وكان الوزير الكويتي أوضح في تصريحات سابقة، الأربعاء: إن أمير الكويت "دخل المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية المعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض لها"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.