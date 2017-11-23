الحريري: يجب التوصل لسياسة النأي بالنفس فعلا وليس قولا فقط

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، إن الهدف الأساسي يتمثل بوجوب التوصل إلى سياسة النأي بالنفس فعلا وليس قولا فقط، على حد تعبيره، وذلك في افتتاح اعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2017.

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ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية على لسان الحريري قوله: "إن همنا الاساسي الاستقرار. وهذا ما سنعمل عليه وعلينا التكاتف جميعا لمصلحة لبنان ويجب ان نصل الى سياسة النأي بالنفس بالفعل وليس بالقول فقط."

وتابع قائلا: "إن المرحلة التي مرت هي صحوة لنا جميعا ومن مصلحة لبنان الا ننظر الى المشاكل حولنا على الرغم من أهميتنا ولكن لبنان اهم،" مؤكدا: "مستمرون على طريق رفيق الحريري ولن نتخلى عنه."

ويشار إلى أن الحريري أثار جدلا واسعا بعد إعلانه الاستقالة من منصبه خلال زيارة كان يقوم بها للمملكة العربية السعودية، موجها اتهامات لإيران وحزب الله وملقيا الضوء على أن الأوضاع الراهنة في لبنان شبيهة بتلك التي سبقت اغتيال والده ورئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.