الحريري ينشر فيديو: هذه لحظة لا يمكن أن أنساها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، مقطع فيديو عن الاستقبال الذي حظي به والكلمة التي ألقاها من قصر الوسط بالعاصمة اللبنانية، بيروت، فور عودته للمشاركة في احتفالات الاستقلال.

مقطع الفيديو نشره الحريري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، معلقا بالقول: "هذه لحظة لا يمكن أن أنساها. هذه لحظة اللقاء مع الأحباب، مع الرفاق، مع الأهل الحقيقيين. هذه لحظة الوفاء معكم أنتم الذين تعلّمون العالم الوفاء. هذه لحظة الصدق معكم أنتم الذين تعلّمون العالم الصدق. هذه لحظة للتاريخ وللجغرافيا، ولمن له عيون ترى فليرى ومن له أذنان تسمع فليسمع."

ويشار إلى أن الحريري أثار جدلا واسعا بعد إعلانه الاستقالة من منصبه خلال زيارة كان يقوم بها للمملكة العربية السعودية، موجها اتهامات لإيران وحزب الله وملقيا الضوء على أن الأوضاع الراهنة في لبنان شبيهة بتلك التي سبقت اغتيال والده ورئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري.