"الصحة السعودية" تعلق على ما يُتداول عن "فشل لقاح الانفلونزا الموسمية".. وهذا ما أوضحته ببيانها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الصحة السعودية، الخميس، بيانا توضيحيا حول أنباء إيقاف التطعيم الخاص بالانفلونزا الموسمية بعد عدم مطابقته للمواصفات والمقاييس في البلاد، وذلك بعد ضجة أثارها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في وسم حمل اسم "فشل لقاح الانفلونزا الموسمية."

وقالت الوزارة في بيانها: "الصحة تطمئن عموم المواطنين أن ما تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية غير صحيح، حيث أن الوزارة تلقت بلاغا من الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد مطابقة عينات لتطعيم الانفلونزا من التشغيلية (الشحنة) رقم P4A331V لأحد الاختبارات الأولية للجودة وهي شحنة وصلت حديثا وأغلبها في مرحلة التوزيع على المناطق."

وتابع الوزارة في بيانها: "احترازا قامت الصحة بإيقاف العمل بهذه الشحنة لحين صدور النتائج النهائية علما أن جميع التشغيلات التي بلغ عددها 29 تشغيلية التي تم توزيعها خلال الأربع أشهر الماضية سليمة تماما ومجتازة للاختبارات الفيزيائية واختبارات الجودة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء."