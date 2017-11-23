المقداد عن بيان سوتشي: يؤكد الجوانب الأساسية التي تعاملنا معها منذ سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، إن البيان الختامي للقمة الثلاثية في مدينة سوتشي الروسية يؤكد على الجوانب الأساسية التي تعاملت معها سوريا منذ سنوات على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان المقداد قوله: "لغة هذا البيان تؤكد على الجوانب الأساسية التي تعاملنا معها خلال السنوات الماضية وهو يتعامل مع قضايا مكافحة الإرهاب ومع الأسس التي توضع لإنجاز عملية سياسية."

وحول دور الأمم المتحدة بمستقبل العملية السياسية في سوريا، قال المقداد: "نحن مع دور للأمم المتحدة على أن يحترم ميثاقها الذي يكرس سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها.. فعندما تمارس الأمم المتحدة دورها على هذه الأسس أهلا وسهلا بها."

وتابع قائلا: "إن لجنة مناقشة الدستور خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري القادم في سوتشي ليس لها طابع رسمي وهي عملية عصف فكري والجمهورية العربية السورية تناقش دستورها وفق الآليات الدستورية المعتمدة في قوانينها النافذة تماماً كما الانتخابات البرلمانية التي تجري وفق آلية دستورية وعبر صناديق الاقتراع."

ويشار على أن موضوع وحدة وسيادة واستقلال الأراضي السورية تصدر قائمة الموضوعات التي تم تناولها في قمة سوتشي التي جمعت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى جانب الرئيس الإيراني حسن روحاني.