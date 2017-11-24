“تركيا الصغيرة” في سوريا.. هذه هي جرابلس 

“تركيا الصغيرة” في سوريا.. هذه هي جرابلس 

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة.
سورياتركياالجيش السوري الحر
2:34

ما هي أسباب استثمار تركيا مادياً وعسكرياً في جرابلس؟

سورياتركياالجيش السوري الحر