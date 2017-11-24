“تركيا الصغيرة” في سوريا.. هذه هي جرابلس “تركيا الصغيرة” في سوريا.. هذه هي جرابلس الشرق الأوسط آخر تحديث منذ 3 ساعات و57 دقيقة. سورياتركياالجيش السوري الحر شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 2:34 ما هي أسباب استثمار تركيا مادياً وعسكرياً في جرابلس؟ سورياتركياالجيش السوري الحر شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"ialfaisal","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"me-241117-little-turkey-in-syria-jarablus","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2017/11/24","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east","middle_east:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.