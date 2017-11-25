جيش مصر ينشر صورا من استهداف عناصر مسؤولة عن هجوم الروضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، صورا من عمليات استهداف سلاح الجو بالبلاد، لعناصر قال إنها "مسؤولة" عن استهداف المصلين في مسجد الروضة بالعريش، في هجوم أودى بحياة 235 شخصا، الجمعة.

جاء ذلك في تدوينة على صفحته المتحدث بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "في إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية المسئولة عن استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، قامت القوات الجوية بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابي الغاشم وقتل من بداخلهم في محيط منطقة الحدث، فضلاً عن استهداف عدد من البؤر الإرهابية التي تحتوي على أسلحة وذخائر خاصة العناصر التكفيرية."

وتابع المتحدث قائلا: "تواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمشيط البؤر الإرهابية والبحث عن باقي العناصر التكفيرية للقضاء عليهم.. وتنعى القوات المسلحة ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن الأبرار وتتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان."