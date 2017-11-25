قرقاش: مجزرة العريش تطرح مجددا أهمية فهم علاقة التطرف والإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن ما وصفها بـ"مجزرة العريش" تطرح مجددا الأهمية المتمثلة بالعلاقة بين التطرف والإرهاب على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مجزرة مسجد العريش الإرهابية تطرح من جديد أهمية فهم العلاقة بين التطرّف والإرهاب وإدراك أن القضاء على الثاني يرتبط بمحاربة الفكر المتطرف وإجتثاثه، دون هذه المواجهة لن ننجح في التصدي لعنف الإرهاب الذي يقف خلفه فكر التطرّف وتحريضه."

ويذكر أن 235 شخصا قتلوا وجرح 109 آخرون في الهجوم الذي استهدف مسجدا صوفيا في منطقة العريش شمال شبه جزيرة سيناء، وفي الوقت الذي يقول فيه محللون إنه يحمل بصمات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" لم يقدم التنظيم حتى كتابة هذا التقرير على تبنى مسؤولية هذه العملية.