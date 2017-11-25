دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، صورا من عمليات استهداف سلاح الجو بالبلاد، لعناصر قال إنها "مسؤولة" عن استهداف المصلين في سجد الروضة بالعريش، في هجوم أودى بحياة 235 شخصا، الجمعة.
شاهد.. الجيش المصري يستهدف عناصر إرهابية بعد هجوم الروضة
جيش مصر يستهدف عناصر إرهابية بعد هجوم الروضة
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ 3 ساعات و49 دقيقة.
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نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، صورا من عمليات استهداف سلاح الجو بالبلاد، لعناصر قال إنها "مسؤولة" عن استهداف المصلين
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