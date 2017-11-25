شاهد.. الجيش المصري يستهدف عناصر إرهابية بعد هجوم الروضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، صورا من عمليات استهداف سلاح الجو بالبلاد، لعناصر قال إنها "مسؤولة" عن استهداف المصلين في سجد الروضة بالعريش، في هجوم أودى بحياة 235 شخصا، الجمعة.