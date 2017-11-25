"اكسبوجر" الشارقة يسلط الضوء على قصص إنسانية فوتوغرافيا

"اكسبوجر" الشارقة يسلط الضوء على قصص إنسانية

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و19 دقيقة.
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على مدى أربعة أيام، استضافت إمارة الشارقة مهرجان "اكسبوجر"، الذي عرض مجموعة من أهم الأعمال الفوتوغرافية لمصورين عالميين. شعار هذا العام هو "قصص ملهمة"، ويحتفي هذا العام بأعمال ٣٢ مصورا يعرضون صورهم من شتى دول العالم.

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