محمد بن سلمان: خامنئي هتلر جديد.. و95% من متهمي الفساد قبلوا إعادة الأموال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وصف ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، المرشد الأعلى بإيران لأنه "هتلر جديد في منطقة الشرق الأوسط،" لافتا بالقول: "لا نريد أن يكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا."

وأوضح قائلا: " غير أننا تعلمنا من أوروبا (في طريقة التعامل مع هتلر) أن الاسترضاء في مثل هذه الحالة لن ينجح. ولا نريد أن يُكرر هتلر الجديد في إيران ما حدث في أوروبا في الشرق الأوسط."

جاء ذلك في مقابلة أجراها ولي العهد السعودي مؤخرا مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أكد على أن "9 في المائة من المتهمين في قضايا فساد ضمن الحملة التي تجريها المملكة وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، في حين 4 في المائة منهم أنكروا التهم الموجهة لهم وواحد في المائة تمكنوا من اثبات براءتهم، لافتا إلى أن النائب العام في المملكة توقع أن تصل المبالغ المالية التي سيتم استردادها نحو 100 مليار دولار.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب هو "الرجل المناسب في المكان المناسب."