بعد "تعزية" الشيخ تميم.. وزير خارجية قطر: هجوم المسجد بسيناء مثير للاشمئزاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— علق وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، على الهجوم الذي استهدف مسجدا في منطقة العريش، شمال سيناء، واصفا إياه بأنه "مثير للاشمئزاز."

جاء ذلك في تغريدة للوزير القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "ندين بشدة جميع الأعمال التي تستبيح الدماء والمقدسات وبيوت الله، وتزهق أرواح الأبرياء بلا ذنب، الهجوم على مسجد في سيناء مثيرٌ للاشمئزاز."

وتأتي تغريدة وزير خارجية قطر بعد برقية عزاء أرسلها الشيخ تميم بن حمد إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي "أعرب فيها عن تعازيه في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا بشمال سيناء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين". وأكد أمير قطر، في برقيته، على "إدانة قطر واستنكارها الشديدين لهذه الجريمة الوحشية التي تتنافى مع كل القيم والمبادئ الدينية والإنسانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.