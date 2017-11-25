محللة لـCNN: هذا ما يعنيه تبنى داعش المحتمل لهجوم "الروضة" بسيناء

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت كيمبرلي دوزير، محللة الشؤون الدولية بشبكة CNN إنه وفي حال تبنى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" لهجوم مسجد الروضة في العريش، فإن ذلك يعني أن القوات المصرية تنجح في عمليات تضييق الخناق على التنظيم في شبه الجزيرة.

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وأوضحت المحللة قائلة: "الهجوم يظهر نقلة نوعية، وإن كان داعش بالفعل ورائه، فإن ذلك تغيير في تكتيكاتهم، حيث انهم كانوا يستهدفون المسيحيين الأقباط داخل مصر بالإضافة إلى القوات المسلحة في شبه الجزيرة، ولكن هذا (تبنيهم للهجوم) يلمح إلى أن الخناق الذي تفرضه القوات المسلحة المصرية يضيق عليهم أكثر فأكثر، الأمر الذي دفعهم لاختيار أهداف أخرى متوفرة."

وتابعت قائلة: "ما قد يشير إليه هذا أيضا (تبني داعش المحتمل للهجوم) هو أن القبائل في سيناء والتي تعرف التضاريس والجبال والممرات في المنطقة ستكون أكثر تعاونا مع السلطات المصرية بعد استهدافهم في هذا الهجوم."