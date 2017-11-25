النيابة العامة بمصر: ارتفاع عدد قتلى هجوم مسجد الروضة لـ305 والمسلحون رفعوا علم داعش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت النيابة العامة في مصر، السبت، ارتفاع عدد القتلى في الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة بالعريش في سيناء إلى 305 قتلى، لافتة إلى أن من بينهم 27 طفلا، في حين أن الجرحى وصل عددهم إلى 128 شخصا.

هجوم “الروضة” بسيناء.. بأعين مصريين 1:45

وبينت النيابة العامة المصرية في بيان وصل موقع CNN بالعربية نسخة منه أن "ما بين 25 إلى 30 تكفيريا نفذوا الهجوم الإرهابي، وكانوا يستقلون 5 سيارات دفع رباعي وأحرقوا 7 سيارات خاصة بالمصلين."

ولفت بيان النيابة إلى أن "الإرهابيين كانوا يرفعون أعلام تنظيم داعش وقد اتخذوا مواقع لهم أمام باب المسجد ونوافذه البالغ عددها 12 نافذة."

ويذكر أن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية لفت إلى أن "قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية على مدار الساعات الماضية بالقضاء على عدد من البؤر التي تتخذها العناصر الإرهابية كقاعدة انطلاق لتنفيذ أعمالها الإجرامية والتي تضم كميات من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والاحتياجات الإدارية الخاصة بهم."