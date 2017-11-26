عمرو أديب يهاجم وكيل الأزهر بعد تصريحه عن منفذي هجوم الروضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الإعلامي المصري، عمرو أديب، التصريح الذي أدلى به، عباس شومان، وكيل الأزهر خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" حول منفذي الهجوم على مسجد الروضة بسيناء.

وقال أديب في برنامجه الذي يبث على قناة اون تي في: "طول ما انت يا مولانا رافض ان لهم فكر، وعلى فكرة دول مسلمين، دول قائلين لا إله إلا الله، نعم احنا بنقول أن ده مش الإسلام ولكن هو مسلم، من الدين الإسلامي مش من دين تاني، وعنده فكر وعنده شريعة وعنده آيات وعنده أحاديث وعنده إمام عنده كل حاجة، وانت مش عارف! طيب لو انت مش عارف حتعالجه ازاي؟"

وتابع قائلا: "الفكر جاي من شيخ من شيوخ الإسلام الموجودين المعتبرين الي انت بتدرسهم في الأزهر مش حد من الي انت مانعه، هو والتلميذ بتاعه، الاثنين بتدرسهم في الأزهر، انت مش عارف ايه هي المشكلة! انت مش عارف هم دول مين؟.."

وأضاف: "انت بقى يا أزهر ناوي تعمل ايه؟ والأخ سيد علي (مقدم البرنامج الذي استضاف شومان) بحاول برضه يقله وانتو برضه، وانتو؟ فبتدأ يجيب بالقول انت عارف بيقولوا عنا ايه واحنا ما بهمناش."