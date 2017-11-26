ناج من هجوم الروضة لـCNN: لم يخرج أحد من المسجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحد الناجين من الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في العريش بسيناء، إن العملية وإطلاق النار الذي تلاها عنيفتان جدا، لافتا إلى أنه لا يعتقد بيتمكن أحد من المصلين الذين تواجدوا داخل المسجد من الخروج على قيد الحياة.

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وأوضح الناج الذي اشترط عدم ذكر اسمه في تصريح لـCNN إنه تمكن من النجاة لأنه كان مغطى بجثث الضحايا مشيرا إلى أن المهاجمين استمروا بالالتفاف حول المسجد للتأكد من أن الجميع قتل.

شاهد عيان آخر قال لـCNN مشترطا بدوره أيضا عدم الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام إن هناك وحدة عسكرية قريبة من موقع المسجد نوعا ما وأن الجنود على حد تعبيره لابد أنهم سمعوا دور إطلاق النار خلال الهجوم إلا أنهم لم يتحركوا مباشرة.

ويذكر أن المدعي العام المصري أعلن، السبت، ارتفاع عدد الضحايا في هذا الهجوم إلى 305 قتلى منهم 27 طفلا وإصابة 128 آخرين، لافتا إلى أن المهاجمين رفعوا أعلام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."