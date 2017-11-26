الحوثي عن هجوم الروضة بمصر: إجرام مدعوم والجميع يعرف من يدعمه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّر عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، عن إدانته للهجوم الذي استهدف مصلين في مسجد صوفي بمنطقة العريش في مصر، الجمعة، وذلك في كلمة نقلتها وكالة الأنباء اليمنية بنسختها التي تديرها جماعته.

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وقال الحوثي: "نعبر عن تضامننا مع الشعب المصري وندعو الجميع في المنطقة إلى التحرك الجاد لمواجهة التكفيري والصهيوني المزدوج الذي كل منه وجه لعملة واحدة، والتصدي لمن يقف خلفه، لأنه عدوان وإجرام مدعوم والجميع يعرف من يدعمه."

وحول ما وصفها بـ"انتصارات سوريا والعراق على داعش".. قال الحوثي: "ذلك انتصار لمصلحة كل شعوب المنطقة وحماها من شرٍ كبير وبلاءٍ مستطير، كان مدعوماً ومحمياً من أمريكا ومن عملاء أمريكا في المنطقة."

وعن الأوضاع في اليمن، نقال الحوثي: "نحن معنيون بالاستعداد بشكلٍ أفضل في الأيام القادمة لمواجهة التصعيد.. شعبنا معني بأن لا يراهن على أحد في هذا العالم إلا على الله، وأن يعي أي عدو هذا الذي يعتدي عليه، عدو هو على هذا النحو، لا يمتلك ذره من القيم ولا من