أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تتحدث روسيا وإيران وتركيا عن خطط السلام، لكن في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من العاصمة، ينتشر الجوع بشكل كبير إلى حد أنه أدى لعمليات انتحار، كما يُقال، بتناول وجبات من القمامة. وقف إطلاق النار في مكان آخر يعني تفجيرات هنا، تستمر لأكثر من 10 أيام بلا هوادة.
حديث عن السلام خارج سوريا.. وجوع وقنابل داخلها
حديث عن السلام خارج سوريا..وجوع وقنابل داخلها
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و36 دقيقة.
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قد يكون "داعش" قد انتهى، لكن الوحشية لازالت موجودة.
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