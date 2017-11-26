حديث عن السلام خارج سوريا.. وجوع وقنابل داخلها

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تتحدث روسيا وإيران وتركيا عن خطط السلام، لكن في الغوطة الشرقية المحاصرة بالقرب من العاصمة، ينتشر الجوع بشكل كبير إلى حد أنه أدى لعمليات انتحار، كما يُقال، بتناول وجبات من القمامة. وقف إطلاق النار في مكان آخر يعني تفجيرات هنا، تستمر لأكثر من 10 أيام بلا هوادة.