قرقاش: تهميش الدور العربي بالتطورات الدولية لسوريا مؤسف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن ما وصفه بـ"تهميش" الدور العربي في التطورات الدولية للأزمة السورية يعتبر أمرا "مؤسفا" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "المؤسف في التطورات الدولية للأزمة السورية تهميش الدور العربي، فبإستثناء جهود الرياض في توحيد صفوف المعارضة، نرى أن التوافق الروسي الإيراني التركي غالب والدور العربي ثانوي."

وتابع في تغريدة منفصلة: "الحلّ السياسي في سوريا هو الطريق الوحيد لأزمة دموية مشتدة، ولكنه، وبكل واقعية، لا يمكن أن يكون حلاّ إيرانيا أو تركيا وأن يغيب عنه الدور والبعد العربي."