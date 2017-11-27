الحريري: ولي عهد السعودية يعرف ما يريده من بلاده.. ولا يمكن للبنان حل مسألة حزب الله لأنه بكل مكان بسبب إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إن ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، يعرف ما يريده من بلاده، فهو يريد أن يكون الشباب ممثلا في المملكة وأن يجعل الإسلام معتدلا.

شاهد.. دقيقتان تختصران "أزمة لبنان" الأحدث 2:43

جاء ذلك في مقابلة للحريري مع قناة Cnews الفرنسية، حيث قال وفقا لما ترجمته قناة المستقبل اللبنانية: "لدينا الكثير من المصالح المشتركة مع الكثير من الدول والسعودية هي من تلك الدول والمشكلة التي لدينا مع الخليج هي مشكلة حقيقية بالنسبة الي.. مشكلتنا في لبنان ان هناك نقاشا كبيرا جدا في الدول العربية لان هناك حزبا سياسي يعرف بحزب الله وإيران ايضا يتدخلان في شؤون الدول العربية جميعها ونحن لا يمكننا ان نعرض تلك الدول للخطر."

وتابع قائلا: "لا اريد ان يقوم حزب سياسي في حكومتي بالتدخل في شؤون الدول العربية وفي شؤون الدول الأخرى.. انتظر من حزب الله الحياد الذي اتفقنا عليه في الحكومة والبيان الذي اصدرناه في البرلمان حيث قلنا اننا سنرى مصالح الدول العربية جميعها.. بسياسة الحياد لا يمكننا القبول بحرب سياسي يتدخل في اليمن ضد السعودية."

وأضاف: " لا يمكن للبنان ان يحل مسألة حزب الله لأنه موجود في لبنان والعراق وسوريا وفي كل مكان وهذا بسبب إيران.. أعتقد أن حزب الله يجري حواراً إيجابياً جداً لا أريد التطرق إلى الأمور السلبية وإلى ما سأفعله إن لم تجر الأمور.. أنا أعارض بالكامل ما يقوم به حزب الله سياسياً لكن هناك مصالح اللبنانيين ليس لدينا كهرباء وكل ما شابه. عليّ أن أعمل وعليّ أن أتفق مع الأحزاب السياسية جميعها لكي أضع لبنان على الصراط المستقيم."

وأردف: "نظرتي الى الامور هي انها كانت صدمة ايجابية لإعطاء فكرة الى الاحزاب اللبنانية جميعها مفادها انه لا يمكن للبنان ان يستمر بهذه الطريقة فهناك حلفاء ودول علينا ان تحترمها."