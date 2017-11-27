إعلامي مصري لـCNN: نتبع استراتيجية عسكرية "فاشلة" بسيناء ولابد من تغييرها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال الإعلامي المصري، محمد صبري، إن الاستراتيجية العسكرية التي تتبعها بلاده في سيناء "أثبتت فشلها" على حد تعبيره في العديد من المرات التي تعرضت فيها شبه الجزيرة المصرية لعمليات إرهابية.

بالفيديو: مئات القتلى والمصابين في هجوم على مسجد الروضة شمال سيناء 1:18

وأوضح صبري في تصريح لـCNN: "هناك فشل استخباراتي واضح، هناك نقص في الرغبة أيضا من جانب السلطات المصرية لإطلاق عملية مكافحة إرهاب مهنية وفعالة، بعيدا عن إرسال أعداد كبيرة العتاد العسكري التقليدي والجنود الذين وفي غالب الأوقات غير مدربين بما فيه الكفاية لقتال المنظمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء."

وتابع قائلا: "اعتقد أن على الجيش المصري النظر بجدية إلى تغيير فكرة القتال العسكري التقليدي في مواجهة المنظمات الإرهابية، وهو الأمر الذي أثبت فشله في العديد من الدول."

ويشار إلى أن تصريحات الإعلامي المصري تأتي بعد مقتل 305 أشخاص وجرح 128 آخرين وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب النائب العام المصري، وذلك في هجوم استهدف مسجد الروضة في منطقة العريش، شمال سيناء، فيما اعتبر الهجوم الأكثر دموية بتاريخ البلاد.

ورأى صبري أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لم يقدم جديدا بما قاله بعد الهجوم مقارنة بهجمات سابقة مماثلة، قائلا إن عليه أن يبدأ النظر نحو العوامل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة والمشاريع التنموية التي يمكن القيام بها لتحسين الأوضاع مضيفا أن السيسي "رجل عسكري بخلفية استخباراتية ويكرر اتباع الطرق نفسها في سيناء، والتي تشبه عمليا العقاب الجماعي أكثر مما تشبه مكافحة الإرهاب."