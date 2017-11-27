خارجية السعودية تنشر قائمة لأحداث بـ5 دول "يقف خلفها حزب الله"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشرت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، رسم انفوجرافيك، حدد فيه عددا من الأحداث التي وقعت في خمس دول قالت إن حزب الله اللبناني يقف خلفها.
الدول الخمس هي كل من السعودية والكويت ولبنان وسوريا واليمن، في حين بدأت الأحداث منذ العام 1983 في الكويت بعد تعر منشأة حكومية وسفارات أجنبية لتفجيرات، وفقا للخارجية السعودية.
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