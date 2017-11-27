نائب رئيس الشورى السعودي يوضح "المشكلة الحقيقية مع إيران"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال محمد الجفري، نائب رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، إن إيران تنفق أكير من 30 مليار دولار سنويا على حد تعبيره لدعم الإرهاب.

إيران والسعودية.. حرب الكلمات والاتهامات 1:56

وأوضح الجفري وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "المشكلة الحقيقة مع النظام الإيراني تكمن في سعيه الدؤوب بكل موارده لتغذية الصراعات والنزاعات في عدد من الدول، وقيامه بتدخل سافر في شؤون بعض الدول العربية، إضافة إلى تاريخه الطويل في دعم الإرهاب والميليشيات المسلحة الخارجة على القانون الدولي، والمملكة العربية السعودية لا تكن أي نوع من العداوة للشعب الإيراني."

وتابع قائلا: "إيران كانت على الدوام على رأس الدول الراعية للإرهاب، وتنفق ما يزيد عن ثلاثين مليار دولار لدعم الإرهاب سنوياً.. النظام الإيراني لا يزال يمارس أفعاله الشيطانية وتتمثل بوضوح في مد ميليشيا الحوثي -التي استقوت على اليمنيين بقوة السلاح - بالمتفجرات والأسلحة، والخبراء والصواريخ البالستية التي استهدفت مدينة الرياض مؤخرا."

ولفت الجفري إلى أن "احتفال العالم حالياً بنهاية تنظيم داعش الإرهابي يجب ألا يُنسيه الخطر الإيراني الداهم على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. الاتفاق النووي مع إيران لم يكبح ممارساتها العدوانية التي تعودتها ومنها مد الإرهابيين بالمال والسلاح."