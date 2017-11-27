القيادة المركزية بالجيش الأمريكي تعلق على اجتماع التحالف الإسلامي العسكري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الاثنين، إن اجتماع وزراء الدفاع لدول التحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والذي تقوده السعودية يبعث رسالة قوية للتعاون والعمل المشترك.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية على صفحتها الرسمية باللغة العربية، حيث قالت: "سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ووزير دفاع المملكة العربية السعودية: أكثر من أربعين دول اسلامية مشاركة تبعث بإشارة قوية بانها ستعمل معاً وعازمة على عدم السماح بتشويه الدين وترويع الآمنين.. مؤكدا ضرورة التنسيق في محاربة الإرهاب."

ويشار إلى أن التحالف يضم التحالف 41 دولة، تتمثل بكل من أفغانستان والإمارات والأردن وأوغندا وباكستان والبحرين وبروناي وبنغلاديش وبنين وبوركينا فاسو وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي وساحل العاج والسعودية والسنغال والسودان وسيراليون والصومال وعُمان والغابون وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو والسلطة الوطنية الفلسطينية والاتحاد القمري والكويت وقطر ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن.