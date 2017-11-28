الداخلية المصرية: مقتل 11 "تكفيريا" واعتقال 6 بمداهمتين أمنيتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، عن مقتل 11 "تكفيريا" واعتقال ستة آخرين، وذلك في مداهمتين امنيتين في منطقة العاشر من رمضان والإسماعيلية.

ونقل التلفزيون المصري بيان الداخلية الذي ذكر إلى أن هذه الجهود الأمنية أسفرت عن تحديد "أوكار" في شمال سيناء، لافتا إلى أن الضربة أسرفت عن "العثور على العديد من المضبوطات عدد ( 3 بندقية آلي – 1 بندقيةF.N – 1 بندقية خرطوش – 1 طبنجة – 1 فرد خرطوش محلى الصنع – 4 عبوات بدائية الصنع – 2 عبوة صاج بداخلها مادة متفجرة ورمان بلى – 8 مفجر قنابل – 10 عبوات ماسورة معدة للاستخدام – 30 طبة انفجارية – مجموعة من الفتيل بادئ الاشتعال – كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة – 10 أجهزة لاسلكي – مجموعة من الأجولة والأكياس بها مواد ” بارود أسود – نترات – كبريت أصفر)"

ولفت البيان إلى ن "الجهود أسفرت عن تحديد شبكة من المهربين المتورطين في توفير الأجهزة اللاسلكية والدعم اللوجيستي للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء حيث أمكن ضبط عدد 3 منهم .. وبتفتيش محل إقامتهم ومحل عمل أحدهم ’في الإطار القانوني‘ عثر على الآتي (71 جهاز لاسلكي ماركة موتورولا – 267شاحن – كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية – 16كرتونة بها قطع غيار دراجات بخارية معدة للتهريب لصالح المجموعات الإرهابية بشمال سيناء ) وجارى استمرار العمل على كشف وتحديد مصادرها."