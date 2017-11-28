قرقاش: حقوق الإنسان بقطر تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في قطر، قدمت بلاغا "إعلاميا" ضد بلاده، لافتا إلى أن هذه الخطوة "هدفها الضجيج" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للوزير الإماراتي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعنوانها قطر تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية، المطلع يدرك أن التحرك إعلامي هدفه الضجيج وهذا ديدن الدوحة."

وفي تغريدة منفصلة قال قرقاش: "التناقض هو أن تتنازل في الظلام خطوة تلو الأخرى، وأن تنفذ المطلوب في الغرف المغلقة، وأما في ضوء الشمس ترفع الشعارات الخاوية وتزايد وتكابر."

ويشار إلى أن تغريدات قرقاش تأتي في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الخليجية في التصاعد بين كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، وسط تبادل لاتهامات حول دعم وتمويل الإرهاب إلى جانب التدخل في الشؤون الداخلية لدول خليجية وعربية.