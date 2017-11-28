مركز الملك سلمان للإغاثة: الاعتداء على المساعدات الإغاثية باليمن بمناطق خارج سيطرة الشرعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال سامر الجطيلي، المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة بالمملكة العربية السعودية، إن الاعتداءات التي تطال المساعدات الإغاثية الموجهة لأهالي اليمن تتم في المناطق الخارج عن سيطرة الحكومة الشرعية على حد تعبيره.

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جاء ذلك في مؤتمر صحفي للجطلي قال فيه وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية: "الاعتداءات تحصل في المناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية، وللأسف لا يمكننا أن تقدم شيء في هذا المجال، كل ما نحاوله هو إعادة تقييم الوضع بقدر الإمكان، وإذا ثبت لدينا أن هناك تجاوزات في حق الإغاثة من بعض المنظمات نوقف بعض المشاريع وأحيانا نوقف التعامل مع تلك المنظمة التي سمحت بمثل هذه التجاوزات أو ربما تساهلت في هذه التجاوزات."

وتابع قائلا: "لدينا نحن منظمة رقابية على الأرض فيها أكثر من 700 موظف تعمل معنا عن قرب وترفع لنا تقاريرا أول بأول عن العمل سواء في مناطق الحكومة الشرعية أو مناطق خارج الحكومة الشرعية لدى الانقلابيين."