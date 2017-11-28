وزير سعودي: متاجرة إيران بالقضية الفلسطينية مكشوف والعرب أهل القضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودي، إن متاجرة إيران بالقضية الفلسطينية بانت مكشوفا على حد تعبيره، لافتا إلى أن المملكة والعرب هم "أهل القضية" وفقا له.

إيران والسعودية.. حرب الكلمات والاتهامات 1:56

جاء ذلك في كلمة له بأعمال اجتماع الدورة العادية الثامنة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، في القاهرة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "إن متاجرة إيران بالقضية الفلسطينية، أمر بات مكشوفاً، ونحن العرب، بما في ذلك المملكة، أهل القضية الفلسطينية، ونحن الأقدر على التعبير عنها سياسياً وإعلامياً، من أجل حصول الشعب الفلسطيني، على حقوقه التاريخية، ودورنا في الإعلام كبير في هذا الصدد، حتى يتحرر الفلسطينيون، من واقعهم الصعب، بقيام دولتهم، وعلينا في الإعلام العربي، التنبه إلى المتاجرة الإيرانية، بهذا الملف حصراً، من أجل التسلل إلى وعي المنطقة وأهلها."

وتابع قائلا: "هناك دول تعتقد أن هذا الأسلوب يحقق لها مكاسب سياسية، وعلى رأسها إيران. حيث أن إيران هي المؤسس والداعم الأول للإرهاب منذ نشأته بل إن النظام الإيراني طور العمل الإرهابي ونقله من مرحلة أعمال فردية إلى عمل مؤسسي مدعوم ماليا وعسكريا واستراتيجيا حيث جعلته أساسا لسياستها فسببت الدمار والخراب لمنطقتنا."

زجزل هجوم مسجد الروضة في سيناء، قال الوزير السعودي: "إن هذا الحادث ليعيد للأذهان ما كنا نتحدث عنه في اجتماع وزراء الإعلام العرب الأخير من ضرورة التحرك المشترك للوقوف ضد وسائل الإعلام التي تروج لخطاب الكراهية والعنف وتقدم منصات إعلامية للإرهابيين للترويج لرسائلهم.. الحرب على الإرهاب، متعددة المسارات، وأهم هذه المسارات، ما يتعلق بالإعلام، حيث تقوم بعض وسائل الإعلام بتقديم الرعاية للجماعات الإرهابية، وصناعة رموزها، وتشويه سمعة الدول التي تحارب هذه الجماعات."