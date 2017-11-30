قرقاش رداً على أحمد شفيق: إن أنت أكرمت اللئيم تمردا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات على رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، بعد إعلانه أن دولة الإمارات تمنعه من السفر، معرباً عن أسفه بأن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، على حد وصفه.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر الأربعاء، إن بلاده تأسف أن "يرد شفيق الجميل بالنكران، بعد أن لجأ الى الإمارات هاربا من مصر" مضيفاً أن الإمارات قدمت له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة رغم تحفظها الشديد على بعض مواقفه."

وكان شفيق قد قال في رسالة مصوّرة، بعد ساعات من إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة في مصر، إن السلطات في الإمارات منعته من مغادرة البلاد، مضيفاً أنه كان ينوي إجراء جولة خارجية لمتابعة المصريين المغتربين، قبل أن يتوجه إلى مصر خلال الأيام المقبلة"

وأكّد أنور قرقاش بأنه لا يوجد عائق لمغادرة أحمد شفيق دولة الإمارت، مشيراً الى أن بلاده آثرت في تعاملها التمسك دوماً بقيم الضيافة والرعاية حباً لمصر والمصريين على حد تعبيره.

وختم قرقاش تغريداته بقول للمتنبي: "إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا."