إيران: لا يمكن لأي دولة إنكار دورنا البناء.. وهذا سبب نفوذنا في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الخميس، أن إيران تمكنت من تجاوز جميع المشاكل والأزمات من خلال الاعتماد على شعبها، وأن نفوذ إيران في المنطقة يرجع إلى "خياراتها الصائبة"، على حد قوله.

وأضاف ظريف، خلال لقاء مع مواطنين إيرانيين في روما على هامش زيارته إلى إيطاليا، أن "إيران لم تقم بدعم تنظيم القاعدة و(الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين، وداعش والنصرة وغيرها من هذه الجماعات وإنما انتهجت خيارات صائبة في المنطقة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأكد ظريف على أهمية "نزع الفكر الداعشي الإيديولوجي والسياسي في العالم بعد هزيمة هذا التنظيم عسكريا". وقال: "يجب قطع مصادر تمويل الإرهاب ومنع وصول الأموال والأسلحة إلى الإرهابيين". كما أكد أن بلاده غير مستعدة للتفاوض بشأن تعديل الاتفاق النووي الإيراني.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن تكرار الاتهامات من المسؤولين الأمريكيين ضد إيران يظهر أنهم "إما يغضون البصر عمدا أو سهوا عن حقيقة الهزيمة الكبرى لداعش في العراق وسوريا، أو أنهم أصيبوا بالذهول الشديد إثر هزيمة هذه الجماعة الإرهابية ونهاية سيطرتها على بعض المناطق في هذين البلدين".

وقال قاسمي إن "اتهام إيران بدعم الإرهاب يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه إيران دائما أن أمن المنطقة من أمنها". وأضاف: "لا يمكن لأي أحد أو دولة أن تنكر دور إيران البناء والإيجابي في مكافحة ظاهرة الإرهاب المشؤومة على صعيد المنطقة والعالم". وتابع بالقول إن "السبيل الوحيد لتطهير الشرق الأوسط من الإرهاب والتوترات والحروب الكارثية والمدمرة، يكمن في الحوار وبناء الثقة بين الدول الإقليمية، وبما يضمن استقرار البلدان وأمن شعوب المنطقة في المستقبل القريب".