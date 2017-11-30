إخبار أمام القضاء اللبناني لوقف بث قناتين معارضتين للسعودية والبحرين

دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) -- تقدّم عدد من المحامين في لبنان باخبار أمام القضاء لوقف بث قناتي "النبأ" السعودية و "اللؤلؤة" البحرينية المعارضتين اللتان تبثان من بيروت.

وطلب المدعون في شكواهم وقف البث "غير الشرعي" للقناتين مشيرين الى أن النائب العام التمييزي أحال الأمر إلى النيابة العامة المالية للتحقيق فيه، كونها قنوات تبث بدون ترخيص أو مراعاة القانون اللبناني.

وقال المحامي الدكتور طارق شندب، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن السعودية، إن السبب الرئيسي الذي دفع المحامين لتقديم الشكوى إلى القضاء اللبناني، هي عمل تلك المحطات على "الإساءة إلى دول أجنبية، والتحريض على العنف في السعودية أو البحرين أو اليمن، ودعمها الإرهاب من خلال مؤازرة ميليشيات الحوثي، والأعمال التخريبية في البحرين، وهو ما يؤثر على علاقة لبنان بالدول العربية."

وقد أكّد شندب أن حزب الله هو الداعم الأساسي لتلك المحطات، مضيفاً أنه يضغط على الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولة كي لا تتخذ أي إجراء قضائي بحقها، مشيرا إلى أنها تبث من أستوديوهات قناة المنار الفضائية المملوكة لحزب الله.

يشار إلى أن العلاقات بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، وعلى رأسها السعودية، كانت قد توترت مؤخرا على خلفية دور حزب الله في الداخل اللبناني وفي المنطقة، وقد طلبت دول خليجية من رعاياها مؤخرا عدم السفر إلى لبنان.