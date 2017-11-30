السركال عن صوره مع رئيس الاتحاد القطري في بانكوك: أمر مدبّر لنشر الفتنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد الضجة الواسعة والانتقادات التي أحدثتها صور عناقه رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم في بانكوك، أوضح يوسف السركال، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية إن ما حدث أمر مدبّر لنشر الفتنة.

وقال السركال في بيان نشره عبر حسابه على تويتر، إن ما حصل كان بتدبير مسبق من جانب القطريين لاستغلال الصور في أمور تدعم أمورهم الخاسرة، على حد تعبيره.

وأضاف أنه فوجئ بوجود حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري بشكل مباغت في وجهه مرتمياً على صدره، مدّعياً ترحيبه بحضوره في ظل وجود رؤساء الاتحادات الوطنية عن آسيا، الذين كانوا قد طلبوا حضوره للتهنئة، بينما كان أحد الأشخاص مستعداً في موقع بعيد لالتقاط صور وإظهارها بالشكل الذي ظهرت به.

وأكّد رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية أنه يرفض المزايدة على وطنيته، مشيراً الى أن "دولة الإمارات وشهداءها خط أحمر، ووطنه وقيادته وتوجهاته واستقراره أهم عنده وعند كل إماراتي من أي علاقة..."

يذكر أن السركال كان قد تم تكريمه من قبل الاتحاد الآسيوي، بجائزة “الماسة الآسيوية” تقديراً لإسهاماته بخدمة الكرة في القارة، وذلك أثناء حفل توزيع الجوائز السنوي للاتحاد، في العاصمة التايلاندية، بانكوك.