مصر تؤكد رفضها القاطع لمزاعم "احتلال" حلايب وشلاتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبّرت الخارجية المصرية، الخميس، عن رفضها القاطع لما وصفته "مزاعم" السودان حول سيادة الخرطوم على منطقتي حلايب وشلاتين الحدودية بين الدولتين، في بيان على لسان المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبوزيد.

وجاء في البيان الذي وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه: "تعقيبا على ما تداولته وسائل الإعلام حول قيام وزارة الخارجية السودانية بتوجيه خطاب إلى الأمم المتحدة لإعلان رفضها لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الموقعة في 8 أبريل 2016، أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على رفض مصر القاطع لما انطوى عليه الخطاب من مزاعم حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها."

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن "وزارة الخارجية المصرية بصدد توجيه خطاب إلى سكرتارية الأمم المتحدة لرفض الخطاب السوداني وما تضمنه من مزاعم في هذا الصدد، وللتأكيد على أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية."