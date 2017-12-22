قرقاش: قرار الـUN حول القدس انتصار للشرعية

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس يعتبر بمثابة "انتصار للشرعية" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "قرار الجمعية العامة حول القدس الشريف انتصار للشرعية الدولية وللقضية الفلسطينية، موقف أخلاقي مهم ورسالة واضحة من المجتمع الدولي، توظيف هذا الرصيد يتطلب عملا جادا والتوقف عن الاستغلال الكيدي للقضية الفلسطينية."

ويذكر أن 128 دولة في الأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار الذي يدعو "للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات". كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين،" في حين عارضته تسع دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.