حصرياً على CNN.. الغوطة الشرقية في أسوأ حالاتها
حصرياً.. الغوطة الشرقية في أسوأ حالاتها
فقط على CNN
آخر تحديث الجمعة, 22 ديسمبر/كانون الأول 2017; 07:34 (GMT +0400).
2:20
الغوطة الشرقية على حافة البقاء في حرب قد تظنون أنها انتهت.. هم محاصرون من قبل القوات الجوية الروسية والنظام السوري.
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