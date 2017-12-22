حصرياً على CNN.. الغوطة الشرقية في أسوأ حالاتها

حصرياً.. الغوطة الشرقية في أسوأ حالاتها

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آخر تحديث الجمعة, 22 ديسمبر/كانون الأول 2017; 07:34 (GMT +0400).
سورياروسياالنظام السوريبشار الأسد
2:20

الغوطة الشرقية على حافة البقاء في حرب قد تظنون أنها انتهت.. هم محاصرون من قبل القوات الجوية الروسية والنظام السوري.

سورياروسياالنظام السوريبشار الأسد