مقتل فلسطينيين اثنين في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، وإصابة أكثر من 100 آخرين في الضفة الغربية وغزة، وذلك خلال مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الشاب زكريا الكفارنة (24 سنة) أصيب بعيار ناري في الصدر في مواجهات مع القوات الإسرائيلية شرق بلدة جباليا، وفارق الحياة على الفور. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في بيان، بمقتل الشاب محمد نبيل محيسن المغني (29 عاما) من حي الشجاعية بمدينة غزة.

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ويأتي ذلك غداة تصويت الأمم المتحدة لصالح قرار يدين اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأثار اعتراف ترامب في 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري موجة احتجاجات فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى إدانات عربية ودولية.