هنية يحذر: هناك معلومات عن اتجاه إدارة ترامب للاعتراف بيهودية إسرائيل وشطب حق العودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، السلطة الفلسطينية إلى إجراء مراجعة شاملة للمفاوضات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو والتعاون الأمني بين السلطة وإسرائيل.

وقال هنية إن هناك "معلومات عن اتجاه الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرارات جديدة، منها الاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات وشطب حق العودة"، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف هنية أن "السلطة مطالبة باتخاذ مواقف واضحة، وشعبنا الذي خرج بالآلاف دفاعا عن القدس يريد وضوحاً في المواقف والاستراتيجيات وعدم التردد". وتابع بالقول إن "شعبنا لن يقبل ولن يسمح بالتفاوض على القدس والتنازل عنها أو التفريط بشيء منها والقبول بتقسيمها"، وفقا لما نقله موقع حماس.

ودعا هنية الدول العربية والإسلامية إلى "بناء استراتيجية لمواجهة القرارات التي تتعرض لها القدس والقضية الفلسطينية وأن تتعدى تسجيل الموقف إلى صناعته". وقال إن "ترمب لا يمتلك القدس حتى يهديها لإسرائيل، ولا يوجد شيء اسمه إسرائيل لتكون لها عاصمة اسمها القدس".

وأضاف هنية: "لا نريد أن نبكي على أطلال القدس وما تتعرض له، وعلينا بناء استراتيجية صناعة النصر وبناء التحرير، وأول ذلك النهوض والاستعداد لتبعات المرحلة، لأن القرار الأمريكي يحمل مخاطر حقيقية على القدس والقضية الفلسطينية". وتابع بالقول إن "القدس تسقط كل من يتآمر عليها وكل من يريد أن يتنازل عنها أو يتفاوض عليها والتاريخ يشهد بذلك".