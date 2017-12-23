رئيس CIA السابق: تهديد ترامب لمن يعارضه بقرار القدس "أكثر من شائن"

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال جون برينان، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" إن تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمن يعارض قراره حول القدس في الأمم المتحدة يعتبر أمرا "أكثر من شائن،" على حد تعبيره.

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جاء ذلك في تغريدة لبرينان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تهديد إدارة ترامب بالانتقام من الدول التي تمارس حق السيادة في الأمم المتحدة بمعارضة الموقف الأمريكي من القدس أكثر من شائن. وتظهر أن دونالد ترامب يتوقع ولاء أعمى وخنوعا من الجميع- مواصفات توجد في العادة في النرجسية والمستبدين الانتقاميين."

وكان ترامب قال فيما يتعلق بالتصويت على قرار القدس في الأمم المتحدة: "نحن لا نعبأ بذلك، ولكن الوضع لن يكون مثل الماضي عندما كان يمكنهم التصويت ضدنا ثم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات من الولايات المتحدة". وأضاف أن "شعبنا سئم من استغلال بلادنا ولن نسمح باستغلالها بعد الآن".

ويذكر أن 128 دولة في الأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار الذي يدعو "للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات". كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين،" في حين عارضته تسع دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.