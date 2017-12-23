كيربي لـCNN: تحديد وضع القدس يجب أن يكون نتيجة وليس استباقيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد جون كيربي، محلل الشؤون العسكرية والدبلوماسية في شبكة CNN، أن وضع القدس يجب تحديده كنتيجة لمفاوضات واتفاق ولا يجب أن يكون استباقيا، مشددا على أن هناك الكثير من الغموض بشأن أفضل طريقة لتحقيق تقدم بالمنطقة.

وردا على سؤال حول تصريحات سفيرة واشنطن للأمم المتحدة نيكي هيلي عن أن الأمريكيين يريدون نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، قال كيربي إن "ما كان يجب أن تقوله هو أن ناخبي أو قاعدة (الرئيس دونالد) ترامب يريدون نقل سفارتنا إلى القدس".

وأضاف كيربي: "من الواضح أن الشعب الأمريكي منقسم بشأن ذلك، وهذا أمر مفهوم لأن هذه القضية معقدة ومربكة، وهناك الكثير من العاطفة ولكن ليس الكثير من الثقة بشأن أفضل طريقة للتقدم، وادعاء أن الأمريكيين يريدون ذلك ليس حقيقيا". وكان استطلاع لـCNN أظهر أن 45% من الأمريكيين يرفضون نقل سفارتهم إلى القدس مقابل تأييد 44% لقرار ترامب، بينما لم يحدد 11% من المشاركين في الاستطلاع موقفهم.

وعن عدم دعوة دول كبرى حليفة للولايات المتحدة، مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إلى حفل الاستقبال الذي تنظمه الإدارة الأمريكية لممثلي الدول التي لم تصوت لصالح قرار القدس في الأمم المتحدة، قال كيربي، المتحدث الأسبق باسم وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، إن الدول الكبرى لن تقلق بشأن ذلك ولن تشعر بأنه توبيخ.

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وأضاف كيربي أن هذه الدول لم تصوت فقط عن وعي لصالح قرار القدس، الذي يدين اعتراف ترامب بها عاصمة لإسرائيل، بل أيضا بموجب قواعد السياسة التي يدعمونها منذ 50 عاما. وتابع بالقول إنه من المهم بالنسبة لهذه الدول أن تعيد التأكيد على موقف حكوماتها وشعوبها من قرارات الأمم المتحدة، مشددا على أن وضع القدس يجب أن يكون نتيجة لاتفاق وليس استباقيا.