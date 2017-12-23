دبلوماسي أمريكي سابق لـCNN: تصويت القدس بالـUN مسرحية سياسية عزلتنا عن العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال نيكولاس بيرنز، النائب السابق لوزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل أدى إلى عزل الولايات المتحدة الأمريكية عن العالم.

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جاء ذلك في مقابلة لبيرنز على CNN حيث قال: "هي استراتيجية تفتقر للمشورة الجيدة من قبل الرئيس ترامب والسفيرة هايلي لئان ذلك عزلنا عن العالم، من المستحيل أن تقبل الدول أوامر من الولايات المتحدة الأمريكية أو الطريقة التي استخدمتها السفيرة الأمريكية."

وتابع قائلا: "حتى الطريقة التي تحدث فيها ترامب لم تكن مصممة لجذب الأصوات (أصوات الدول في الأمم المتحدة) وما جرى كان عبارة عن مسرحية سياسية للمتابعين، وعليه لم تجدي نفعا،" لافتا إلى أن ما جرى يعتبر "يوما سيئا للدبلوماسية."