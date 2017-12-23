كتائب القسام: نحمل أوراق القوة العسكرية حتى تحرير القدس.. ولا نقف متفرجين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، السبت، أنها تراقب كل المتغيرات السياسية الجارية ولا تقف ضمن "المتفرجين في طابور الانتظار"، مشددة على أنها تحمل السلاح وأوراق القوة العسكرية حتى تحرير القدس.

وقال المجلس العسكري لكتائب القسام إن "المحاولات المحمومة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهما في المنطقة لتسريع عجلة التطبيع والهرولة نحو الكيان وتثبيت وقائع في القدس لصالح العدو من نقل للسفارة الأمريكية والتلويح بحلول مهينة للقضية من خلال تركيع شعبنا، كل ذلك رغم خطورته مصيره الفشل"، وفقا لما نقله موقع كتائب القسام.

وأضاف المجلس العسكري: "نحن إذ نراقب كل المتغيرات السياسية من حولنا، فإننا لا نتابع الأحداث متابعة سلبية ولا نقف متفرجين في طابور الانتظار، بل نحن فاعل أساسي ومهم ويحسب له العالم ألف حساب، ولولا الله ثم حركتنا وكتائبنا وقوتنا لأصبحت القضية الفلسطينية في أدراج النسيان والإهمال منذ زمن بعيد".

وأكدت كتائب القسام أن "امتلاك أوراق القوة هي مهمتنا المقدسة وواجبنا الدائم الذي نسهر عليه ونسعى بكل طاقاتنا إليه". وقالت إن "سلاحنا هو شرف أمتنا وصمام الأمان لشعبنا وقضيتنا، وإننا اليوم رغم كل معطيات الإحباط والفشل والهوان والضعف في أمتنا، نحمل هذا السلاح وأوراق القوة العسكرية... وسنظل كذلك حتى نكحل عيوننا برفع راية الإسلام على مآذن وقباب وأسوار القدس والأقصى وكل مدن فلسطين المحتلة".