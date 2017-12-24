المستشارة القانونية السابقة لمنظمة التحرير الفلسطينية لـCNN: نتيجة تصويت الأمم المتحدة رسالة هذه مفادها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) —قالت ديانا بوتو، المحللة السياسية والمستشارة القانونية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن القرار الذي مررته الأمم المتحدة حول القدس يحمل رسالة واضحة وصريحة.

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جاء ذلك في مقابلة لبوتو مع CNN حيث قالت: "الرسالة مفادها أن الخطوة (إعلان القدس عاصمة لإسرائيل) غير قانونية، والعالم يعترف بأنها غير قانونية، وأن العالم سيستمر بالوقوف ودعم القانون الدولي رغم التهديدات والاستفزاز من قبل إدارة ترامب."

وتابعت قائلة: "أنا أرى وبصورة جلية أن المجتمع الدولي يقف في صف القانون الدولي ويدعم الفلسطينيين وحقهم في الحرية والكرامة والمساواة."

ويشار إلى أن ويذكر أن 128 دولة في الأمم المتحدة وافقت على مشروع القرار الذي يدعو "للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات". كما يدعو القرار إلى "عكس مسار الاتجاهات السلبية القائمة على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين،" في حين عارضته تسع دول وامتنعت 35 دولة أخرى عن التصويت.