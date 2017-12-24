قرقاش: كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك كما مهولا من "الأخبار الكاذبة" التي يتم تناقلها عن وجود تواصل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق."

وكان قرقاش قد قال في تغريدة سابقة، معلقا على مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، حيث قال: " تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، المهم أن نغلّب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال، الدور الأهم يجب أن يكون فلسطيني وعربي."

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