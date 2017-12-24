طهران ترد على تغريدات وزير خارجية البحرين: إيران الأكثر استقلالية في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على تغريدات الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، والتي انتقد فيها إيران، مؤكدا على أن الأخيرة هي الأكثر استقلالية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان قاسمي قوله: "إن إيران العريقة بشعبها الأصيل والمثقف، واحدة من أكثر الدول تاريخا وحضارة وثقافة وديمقراطية، والأكثر استقلالية في المنطقة."

ويذكر أن وزير الخارجية البحريني نشر تغريدة بتاريخ الـ21 من الشهر الجاري، قال فيها: "اكثر ما يضر قضية فلسطين هم المتربحون من استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.. الصراحة مطلوبة والوضوح مطلوب.. قلوبنا مع فخامة الرئيس محمود عباس الذي يعلم ان الجمهورية الاسلامية لا تكن له اَي تقدير وتعتاش على استمرار معاناة الشعب الفلسطيني لاستمرار بقاء حزب الله الإرهابي."