مندوب السعودية بالجامعة العربية: وزير إيراني اتهم قطر بدعم الإرهاب.. فهل ما زالت تراها دولة "شريفة؟"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تساءل أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية في مصر، عما إذا كانت قطر لا تزال ترى إيران دولة "شريفة،" وذلك في إشارة على كلمة سابقة القاها مندوب الدوحة في الجامعة العربية، وسط الخلافات الخليجية التي لا تزال مستمرة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات لقطان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "اتهم وزير الاستخبارات الإيراني في ندوة عقدت بوزارة الخارجية الإيرانية مؤخرا حكومة قطر بشكل صريح بدعم الإرهاب وقال إن قطر تدعم التيارات الإرهابية وجماعة الإخوان وهم جذور الإرهاب في العالم الإسلامي."

2وتابع قائلا: "إيران تحاول غسل سمعتها والتخلص من لعنة تورطها بكافة الأحداث الإرهابية بالمنطقة ولو على حساب الصديق.. أتذكر الآن ردي على كلمة لمندوب قطر بالجامعة العربية، وصف فيها إيران بالدولة الشريفة "هنيئا لكم بإيران، وإن شاء الله، عما قريب، ستندمون على ذلك."

وأردف السفير السعودي الذي يشغل منصب مندوب بلاده إلى الجامعة العربية، قائلا في تغريدة منفصلة: "السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ما زالت قطر ترى أن إيران دولة ’شريفة‘؟!"

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