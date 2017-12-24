سفير السعودية باليمن: تأمين التحالف والحكومة الشرعية لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي يؤكد المصداقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية في اليمن، إن الجهود التي يقوم لها التحالف الذي تقوده بلاده إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية في تأمين قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام تعتبر دليلا على مصداقية التحالف، على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للسفير السعودي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تعامل الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف لحماية وتأمين قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام السياسية والقبلية والإعلامية الهاربين من بطش واستهداف ميليشيات الحوثيين الإيرانية يؤكد على مصداقية وجدية التحالف بقيادة المملكة لتحقيق اهداف اعادة الامل."

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