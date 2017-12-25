وزير خارجية الأردن: نقل غواتيمالا سفارتها للقدس فعل عبثي مستفز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، الاثنين، إن قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس يعتبر "فعلا عبثيا مستفزا" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تغريدة للصفدي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "نرفض قرار جواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس وندينه فعلا عبثيا مستفزا وخرقا لقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العمومية."

وتابع قائلا: "القرار باطل لا أثر قانونيا له والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي."

ويذكر أن رئيس البرلمان الإسرائيلي، يولي ادلستين، رحب الاثنين، بقرار رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، نقل سفارة بلاده إلى القدس على غرار الخطوة الأمريكية التي أثارت ضجة كبيرة، قائلا في تغريدة: "قرارك يثبت أنك وبلادك صديقة حقيقية لإسرائيل، وأنا واثق بأن الروابط بيننا ستنمو وتصبح أكثر قوة في صالح الدولتين."